İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2022 Pazar / 15 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
Spor

Ajax 3 puanı 5 golle aldı

Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Heerenveen'i 5-0 mağlup ederek puanını 18'e yükseltti.

10 Eylül 2022 Cumartesi 23:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Ajax, sahasında Heerenveen ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabakada Ajax zorlanmadı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Müsabakada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Davy Klaassen, 16. dakikada Kenneth Taylor, 489 ve 59. dakikalarda Muhammed Kudus ve 70. dakikada Brian Brobbey kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 6'da 6 yapan Ajax, puanını 18'e yükseltti. Heerenveen ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Heerenveen, sahasında Twente'yi ağırlayacak.

  • ajax
  • eredivise
  • heerenveen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.