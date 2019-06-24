31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8082
  • 6,6235
  • 264.844
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ajax, Hollandalı futbolcu ile imzaladı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, Sevilla'da forma giyen Quincy Promes'u kadrosuna kattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından Promes ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ajax'ın 27 yaşındaki Hollandalı milli oyuncu için Sevilla'ya 15,7 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Ajax'ın altyapısından yetişen hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Sevilla formasıyla 56 maçta görev yaptı ve 5 kez de fileleri havalandırdı.

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

"İsrail ile İran'ı Suriye'de krizi derinleştiriyor"

'İsrail ile İran'ı Suriye'de krizi derinleştiriyor'

Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

Macron'dan Trump'a çağrı: Avrupa'ya karşı duruşun netleşmeli

Macron'dan Trump'a çağrı: Avrupa'ya karşı duruşun netleşmeli

MEB'den öğretmenlere müjde! 20 bin atama Ağustos’ta

MEB'den öğretmenlere müjde! 20 bin atama Ağustos’ta

Fıstık ağaçları ve saman balyaları alevler içinde kaldı

Fıstık ağaçları ve saman balyaları alevler içinde kaldı

Rejim güçleri İdlib'e fosforla saldırdı

Rejim güçleri İdlib'e fosforla saldırdı
 

POPÜLER HABERLER

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Gerilim had safhada: Yine vururuz

Gerilim had safhada: Yine vururuz

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber! Bu hafta sona eriyor

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber! Bu hafta sona eriyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA