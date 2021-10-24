İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2021 Pazar / 18 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
Spor

Ajax, PSV Eindhoven'ı farklı geçti

Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Ajax, evinde PSV Eindhoven'ı 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

24 Ekim 2021 Pazar 19:53 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 19:53
ABONE OL

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında en yakın rakibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan ve Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük'ün düdük çaldığı mücadelede kazanan 5-0'lık skorla Ajax oldu.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Berghuis, 56. dakikada Haller, 66. dakikada Antony, 76. dakikada Klaassen ve uzatma dakikalarında Tadic kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax puanını 25'e çıkardı ve liderliğini korudu. PSV Eindhoven ise 21 puanda kaldı.

Hollanda Ligi'nin 11. haftasında Ajax, Heracles ile deplasmanda karşılaşacak. PSV ise kendi sahasında Twente'yi konuk edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.