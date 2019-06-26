Ajax ve Genk Hagi'nin peşinde

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ianis Hagi cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Hollanda basını Ajax'tan sonra Genk'in Ianis Hagi için yaptığı teklifleri duyurdu.

Voetbal Primeur sitesinin duyurduğu habere göre Genk, Ianis Hagi'nin transferi için yaptığı teklif ile Ajax'ın önüne geçmeyi başardı. Genk'in Hagi transferini gerçekleştirmek üzere 10 milyon euro önerdiği iddia ediliyor.

RUMEN FUTBOLUNDA REKOR MU KIRILACAK?

Ajax, Gheorghe Hagi'nin oğluna gösterdiği transfer ilgisi için yeni bir hamlede bulunmak zorunda kalacak. Eğer, Ianis Hagi'nin 10 milyon avroya Genk'e transferi gerçekleşirse Rumen futbolunda rekor kırılacak. Bir önceki rekor transferi 9,8 milyon avro karşılığında Anderlecht'e imza atan Nicolae Stanciu kaydetmişti.

(Futbol Arena)