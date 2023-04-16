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Spor

Ajax'tan Florya çıkarması! Cimbom'un iki genç yıldızına kanca

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da genç oyunculara teklifler gelmeye başladı.

Fanatik16 Nisan 2023 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Ajax'tan Florya çıkarması! Cimbom'un iki genç yıldızına kanca
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Galatasaray, Süper Lig'de doludizgin şampiyonluğa yürürken yıldızlarının da talipleri artıyor. Son oynanan ve 6-0'la görkemli bir şekilde kazanılan Kayserispor karşılaşmasında da Aslan'ın iki yıldızı o dev kulübü etkilemeyi başardı. Sezon sonunda paket teklif gelebilir...

6-0'lık Kayseri galibiyetine Icardi'nin performansı damga vururken, sadece Arjantinli yıldız veya Zaniolo değil, takımdaki iki genç yetenek de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Özellikle Ajax, sağ bek arayışları doğrultusunda bir süredir Galatasaray'dan Boey'yi takip ediyor ve maçlara temsilci gönderiyor. Hollanda kulübünün gözlemcileri, Boey'nin Kayserispor karşısındaki performansına tam not verdi. Ajax yöneticisi Huntelaar ile gözlemcisini Kayserispor maçını izlemeye gönderdi. Hollanda ekibi, başta Kerem olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncular hakkında bol bol not aldı. Hayran kaldıkları isim, Kerem Aktürkoğlu oldu.

Genç oyuncunun Icardi'ye nefis pası, frikikten kaydettiği müthiş gol ve hücum aksiyonlarındaki etkisi, scout raporlarına detaylı olarak kaydedildi. Avrupa'dan birçok kulübün takibindeki Boey'ye yüksek bir teklifin gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray Yönetimi de Fransız futbolcuyu 20 milyon Euro ve üzerinde bir rakam karşılığında satmaya hazırlanıyor.

Ayrıca benzer bir teklif de Kerem için gelecek gibi görünüyor. 24 yaşındaki Milli futbolcuyla Fransız ve Alman kulüpleri bir süre ilgilenmiş ancak resmi bir temas olmamıştı. Ajax'ın, istikrarını sürdürmesi durumunda Boey ile birlikte Kerem'i de kadrosuna katmak isteyebileceği belirtiliyor.

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