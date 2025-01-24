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Spor

Ajax'tan Rigas karşısında sürpriz mağlubiyet

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ajax, Rigas Skola deplasmanına konuk oldu. Daugava'daki maçta ev sahibi ekip Rigas Skola, sürprize imza attı ve Ajax'ı 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 01:06 - Güncelleme:
Ajax'tan Rigas karşısında sürpriz mağlubiyet
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ajax, Rigas Skola deplasmanına konuk oldu. Daugava'daki maçta ev sahibi ekip Rigas Skola, sürprize imza attı ve Ajax'ı 1-0 mağlup etti.

Rigas Skola'ya galibiyeti getiren golü 78. dakikada Adam Marhiev attı.

Letonya ekibi Rigas Skola, bu sonuçla birlikte tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi galibiyetini elde etmiş oldu.

Bu sonucun ardından Ajax, 10 puanda kaldı. Rigas Skola, 5 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek ve son haftasında Ajax, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Rigas Skola, Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak.

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