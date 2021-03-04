04 Mart 2021 Perşembe 19:30 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 19:30

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, Mustafa Muhammed ile yaşanan pozisyon ve sonrasında çıkan kırmızı kart hakkında konuştu. Akdağ, pozisyonun detaylarını açıkladı.

"İBRAHİM ONA VURDU' DEMEK YANLIŞ"



Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan İbrahim Akdağ, "Bana karşı ithamlar var. Pozisyonu anlatayım; Mustafa Muhammed topu ayağından aştı, ben de kontrolü kaybettiğini düşünüp hızlandım ama topa yetişemeyeceğimi düşününce Mustafa Muhammed ile kalenin arasına doğru koşu yaptım. Orada herkes diyor ki 'İbrahim gitti vurdu!' Böyle bir şey olabilir mi? Mustafa Muhammed'in arkasına pozisyon almaya giderken oyuncu dirseğini benim koşacağım alana doğru çıkardı. Bu pozisyon kırmızı karttır demiyorum ama burada Muhammd'in bana yaptığı hareket varken 'İbrahim ona vurdu' demek bence yanlış"

"KANI HAKEME GÖSTERDİ..."



"Galatasaraylı oyuncular 'Kan yoktur' deyince doktorumuz da gazlı bezin üzerindeki kanı hakeme gösterdi. Yine söylüyorum; sarı kart ya da kırmızı kart konusu tartışılabilir. Fakat benim rakibe müdahale etmem söz konusu değil. Allah kalbimi ve niyetimi biliyor . Rakip takım isyanında haklı olabilir, onlar da şampiyonluğa oynuyor. Kalbimi bilmeden bu yorumları yapanlara üzülüyorum. Benim amacım rakiple kale arasına geçmekti. Dünkü pozisyonda da Muhammed'in dirseği dişime ya da burnuma gelseydi burnum ya da dişim kırılabilirdi şiddetli bir darbeydi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN FLAŞ PAYLAŞIM



Galatasaray'da Ankaragücü maçının tepkileri devam ediyor. Maç sonu Fatih Terim, Arda Turan, Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz, maçın hakemi Halil Umut Meler ile VAR hakemi Cüneyt Çakır'a sert eleştirilerde bulunmuştu. Özellikle Mustafa Muhammed'in direkt gördüğü kırmızı kart tepkilere neden olmuştu. Sarı Kırmızılı ekipten flaş bir hamle geldi.