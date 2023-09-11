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Spor

Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası Van'da başladı

Van'da düzenlenen ve 6 ülkeden 80 sporcunun katıldığı 'Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası' başladı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 20:58 - Güncelleme:
Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası Van'da başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen organizasyona Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, İtalya ve Almanya'dan sporcular katılıyor.

İpekyolu ilçesindeki 75. Yıl Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi ve turnuva koordinatörü İshak Feyat, bu tür organizasyonların kentin tanıtımı için önemli olduğunu belirtti.

Feyat, "Vanlı gençlerimizin ilgisini arttırmak için bu tarz turnuvalar oldukça önemli. Bu yıl turnuvanın ikincisini düzenliyoruz. Geçen seneye göre daha fazla ilgi gösterildi ve bu ilgi bizi çok mutlu etti. Turnuvada mücadele eden sporcular, aldıkları galibiyetler sonucunda elde ettikleri puanlar sayesinde sıralamalarını belirleyecek." diye konuştu.

Organizasyona İzmir'den katılan sporcu İrem Özbayram, kenti çok beğendiğini ve yarın maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Turnuva, 17 Eylül'de sona erecek.

  • Akdamar Cup
  • Uluslararası Tenis
  • Spor Turnuvası

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