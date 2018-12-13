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Akhisarspor berabere kaldı Avrupa tarihinde ilk puanını aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor, evinde Belçika ekibi Standard Liege ile 0-0 berabere kalarak Avrupa'da tarihindeki ilk puanını kazandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı bulunmayan Akhisarspor evinde Belçika temsilcisi Standard Liege ile 0-0 berabere kaldı. 

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleden 1 puanla ayrılan Akhisar böyle tarihindeki ilk puanını kazandı. Standard Liege ise J Grubu'nu 10 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.

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