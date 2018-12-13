Akhisarspor berabere kaldı Avrupa tarihinde ilk puanını aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı bulunmayan Akhisarspor evinde Belçika temsilcisi Standard Liege ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleden 1 puanla ayrılan Akhisar böyle tarihindeki ilk puanını kazandı. Standard Liege ise J Grubu'nu 10 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.