Akhisarspor kendini yaktı

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 7. ve 40. dakikalarda Mevlüt Erdinç ile geldi. Akhisarspor'un tek sayısını 58. dakikada Helder Barbosa kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı ve 41 puanla 5. sıraya yerleşti. Ligin dibindeki Akhisarspor ise son 5 maçta 4. yenilgisini alarak 24 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor evidne BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.