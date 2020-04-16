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Spor

Aksel Aktaş: ''Futbolu çok özledim''

Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Aksel Aktaş, Covid-19 virüsünün futbolu olumsuz etkilemesinden ötürü futbola hasret kaldığını söyledi.

16 Nisan 2020 Perşembe 22:09 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 22:09
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Hes Kablo Kayserispor’a sezon başında transfer olan Aksel Aktaş, Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinden ötürü futbol oynamaya hasret kaldığını söyledi. 

Alınan tedbirler noktasında mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Aksel Aktaş, "Covid-19 virüs salgını sürecinde kurallara riayet etmeye çalışıyorum. Hayatımızın en önemli varlığı olan sağlığımıza ve dikkat etmeliyiz" dedi.

Biran önce Covid19 salgınının sona ermesini beklediğini söyleyen Aksel, "Futbol oynamayı özledim. Forma giymeyi özledim. Taraftarımızı özledim. Stadı özledim. Umarım kısa sürede her şey normale döner ve futbol dolu günler yeniden başlar" dedi.

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