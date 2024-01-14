Al-Ittihad'da Benzema krizi! Biletini kestiler

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Karim Benzema krizi büyüyor.

Son olarak Al-Nassr'a 5-2 kaybedilen maçın ardından kendisine taraftarlardan tarafından tepki gösterilen ve tepkilere dayanamayıp sosyal medya hesabını kapatan Benzema için sıcak bir gelişme yaşandı.

Marca'da yer alan habere göre; Al-Ittihad teknik direktörü Marcelo Gallardo, Al-Nassr mağlubiyetinin ardından antrenmanlara da çıkmayan ve ülkeden giden Karim Benzema'yı Dubai'de gerçekleştirilecek olan hazırlık turnuvasına götürmeme kararı aldı.

AYRILIK YAKIN

Haberde, Karim Benzema ve Arabistan ekibi arasında iplerin tamamen kopmaya yakın olduğu ve yakın zamanda ayrılık yaşanabilme ihtimali olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Suudi ekibinin formasını bu sezon 20 maçta giyen Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.