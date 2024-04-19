Al Nassr, 3 puanı 3 golle aldı!

Suudi Arabistan Pro Lig'i 28. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Nassr, sahasında 3-1 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Al Amri, 76 ve 82. dakikada Sadio Mane kaydetti. Al Fayha'nın tek golü Fashon Sakala'dan geldi.

Al Nassr'da Sadio Mane, 42. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Al Fayha'da tek golün sahibi Fashon Sakala, direkt kırmızı kartla 88. dakikada oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 68 yaptı ve ikinciliğini sürdürdü. Al Fayha ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Al Nassr, Al Khaalej deplasmanına gidecekç Al Fayha, sahasında Al Taee ile karşılaşacak.