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Spor

Al Nassr, Cristiano Ronaldo ile kazandı

Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Damac'ı 3-0 yendi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo kaydetti.

25 Şubat 2023 Cumartesi 23:27 - Güncelleme:
Al Nassr, Cristiano Ronaldo ile kazandı
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Al Nassr, Damac ile karşı karşıya geldi. Sultan bin Abdülaziz Stadyumu'nda oynanan mücadele Rudi Garcia'nın ekibi Al Nassr'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu mücadeleye ise Manchester United'dan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo damgasını vurdu. Al Nassr'a adapte olmaya başlayan Portekizli yıldız kaydettiği gollerle takımına galibiyeti getirdi.

TAKIMINA ÜÇ PUANI KAZANDIRDI

Maçın ilk yarısında 18. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçiren yıldız futbolcu, 23. ve 44. dakikalarda yine sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

6 MAÇTA 8 GOL ATTI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Al Nassr, mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetle 43 puana yükselen Nassr, puanını 43 yaparak liderliğine deva etti.

38 yaşındaki Portekizli yıldız Ronaldo çıktığı 6 maçta 8 gol ve 2 asistle oynamayı başardı. Ronaldo, Al Wehda karşısında attığı 4 golle yıldızlaşmıştı.

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