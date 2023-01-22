İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2023 Pazar / 1 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al Nassr evinde Talisca'nın golüyle kazandı
Spor

Al Nassr evinde Talisca'nın golüyle kazandı

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Al Ittifak'ı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 yendi.

22 Ocak 2023 Pazar 23:13 - Güncelleme:
Al Nassr evinde Talisca'nın golüyle kazandı
ABONE OL

Suudi Arabistan Ligi'nin 14. haftasında Al Nassr ile Al Ittifak karşı karşıya geldi.

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun da, ilk resmi maçına çıktığı karşılaşmayı Al Nassr 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Anderson Talisca attı.

Al Ittifak'ta, Fenerbahçe'den transfer edilen Marcel Tisserand, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Al Nassr, ligdeki puanını 33'e yükseldi. Al Ittifak 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Fateh deplasmanına gidecek. Al Ittifak, Al Adalah'ı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.