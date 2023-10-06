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Spor

Al Nassr, galibiyeti son dakikada kaçırdı!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr evinde Abha'yı ağırladı. Ronaldo'nun altı maç aradan sonra skor üretemediği karşılaşmada ev sahibi ekip 90+2'de yediği golle beraberliğe razı geldi.

6 Ekim 2023 Cuma 20:14 - Güncelleme:
Al Nassr, galibiyeti son dakikada kaçırdı!
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Al Nassr ile Abha karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Al Nassr'ın golleri 3. dakikada Otavio, 28 dakikada Anderson Talisca'dan gelirken, Abha'nın golleri 36. dakikada penaltı vuruşuyla Saad Bguir ve 90+2'nci dakikada Karl Toko Ekambi'den geldi.

Arka arkaya 6 lig maçında gol atan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada gol atamadı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr 19, Abha 7 puana yükseldi.

Al Nassr, ligin önümüzdeki haftasında sahasında Damac FC'yi ağırlayacak. Abha ise deplasmanda Al Fateh ile karşılaşacak.

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