Al-Nassr, zorlu deplasmanda yıldızlarıyla kazandı

Suudi Arabistan Pro Lig 31. hafta maçında Al Akhdoud ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Nassr 3-2 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 90+1'nci dakikada Marcelo Brozovic, 15. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Al Akhdoud'un golleri 60. dakikada Al Habaib ve 70. dakikada Godwin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 77 yaptı. Al Akhdoud ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Al Akhdoud, Al Ettifaq deplasmanına gidecek. Al Nassr, sahasında lider Al Hilal'i ağırlayacak.