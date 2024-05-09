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Spor

Al-Nassr, zorlu deplasmanda yıldızlarıyla kazandı

Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi 31. haftasında konuk olduğu Al-Akhdoud'u Brozovic (2) ve Ronaldo'nun attığı gollerle 3-2 mağlup etti.

9 Mayıs 2024 Perşembe 23:30 - Güncelleme:
Al-Nassr, zorlu deplasmanda yıldızlarıyla kazandı
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Suudi Arabistan Pro Lig 31. hafta maçında Al Akhdoud ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Nassr 3-2 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 90+1'nci dakikada Marcelo Brozovic, 15. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Al Akhdoud'un golleri 60. dakikada Al Habaib ve 70. dakikada Godwin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 77 yaptı. Al Akhdoud ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Al Akhdoud, Al Ettifaq deplasmanına gidecek. Al Nassr, sahasında lider Al Hilal'i ağırlayacak.

  • marcel brozovic
  • crisitiano ronaldo
  • al nassr

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