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Spor

Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın sportif direktörü Marcelo Salazar, Cristiano Ronaldo transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

26 Aralık 2022 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo açıklaması
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Manchester United'dan ayrılmasının ardından adı sık sık Al Nassr ile anılan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan temsilcisinden açıklama geldi.

"YIL SONUNA KADAR BEKLEYELİM"

Kulübün sportif direktörü Marcelo Salazar, Portekizli yıldızın transferi konusunda gelen soru karşısında, "Evet ya da hayır dememe izin yok. Bekleyelim ve yıl sonuna kadar işlerin nasıl yürüdüğünü görelim." diye karşılık verdi.

"Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak benim için her zaman örnek olmuştur." diyen Salazar, Suudi Arabistan futboluna yönelik gelen eleştirileri değerlendirirken, "Görmezden geldiğiniz bir şeyi eleştirmek çok kolay. Beş yıldır buradayım ve konuştuğum tüm oyuncular, özellikle ligin seviyesi nedeniyle buraya geldiklerinde olumlu anlamda şaşırdıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

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