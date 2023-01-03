Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya görkemli imza töreni

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a görkemli bir törenle imza attı. Avrupa'da bir çok transfer teklifi aldığını aktaran Ronaldo, "Kazanabileceğim her şeyi kazandım. O yüzden bu kararı verdim." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Al Nassr takımıyla anlaşma sağladığı açıklanan Cristiano Ronaldo, imza töreni için Suudi Arabistan'a geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kulüp binasına gelen Portekizli yıldız, ilk olarak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İnsanların kendisine yoğun sevgi gösterisi için mutlu olduğunu aktaran Ronaldo, "Bu duygunun tarifi mümkün değil. Yanındakilerin sana sevgiyle bakması için bir çok şeyden daha değerli. Buradaki insanlar beni seviyor." dedi.

"AVRUPA'DA KAZANABİLECEĞİM HER ŞEYİ KAZANDIM"



Manchester United'dan ayrıldığı günden sonra bir çok teklif aldığını belirten Ronaldo, "Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, Brezilya, Avusturalya ve Portekiz'den teklifler aldım. Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. O yüzden bu kararı verdim. Bilgimi, buradaki insanlara aktarmak istiyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.

"EŞSİZ BİR OYUNCUYUM"



Suudi Arabistan'daki futbol hakkında da konuşan 37 yaşındaki oyuncu, "Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenen tek ülke Suudi Arabistan'dı. Bunu unutmayalım. Suudi Arabistan'da oldukça rekabetçi bir lig var. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü umursamıyorum. Kararımdan dolayı çok mutluyum. Eşsiz bir oyuncu olarak eşsiz bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. Buraya gelmem iyi bir şans. Tüm rekorları kırdım, burada da yeni rekorlar kırmak istiyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan takımın teknik direktörü Rudi Garcia da toplantıda hazır bulundu.

STADYUMDA GÖRKEMLİ KARŞILAMA



Cristiano Ronaldo, daha sonra Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın da aralarında olduğu yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Soyunma odasında 7 numaralı formayı sırtına geçiren Ronaldo, Mrsool Park Stadyumu çimlerine ilk kez ayak bastı. Işık gösterisi altında tribünleri dolduran binlerce taraftarı selamlayan Portekizli, objektiflere poz verirken, imzaladığı topları taraftarlara attı.