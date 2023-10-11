İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7175
  • EURO
    29,4042
  • ALTIN
    1667.35
  • BIST100
    8330.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alan Brazil: Ten Hag'ın davranış tarzından tiksiniyorlar
Spor

Alan Brazil: Ten Hag'ın davranış tarzından tiksiniyorlar

Manchester Unitedli eski futbolcu Alan Brazil, Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2023 Çarşamba 20:18 - Güncelleme:
Alan Brazil: Ten Hag'ın davranış tarzından tiksiniyorlar
ABONE OL

Eski Manchester United oyuncusu Alan Brazil, kulübün mevcut teknik direktörü Erik Ten Hag hakkında konuştu.

Brazil, Ten Hag'ın Jadon Sancho ve Cristiano Ronaldo'ya karşı davranışları hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Talk Sport'a konuşan Alan Brazil, 'Bunları çok iyi tanıdığım bir Manchester United oyuncusundan duydum. Oyuncuların bir teknik direktöre sahip olmadıklarını söyledi. Oyuncular, onu hiç kabul etmiyorlar. Ten Hag'ın Ronaldo'ya davranış tarzından tiksiniyorlar ve Sancho'nun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir adam olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Ronaldo, geçtiğimiz Kasım ayında Piers Morgan'la yaptığı bir röportaj sırasında kendisini 2022-23 sezonunun ilk yarısında yedek kulübesinde yedek bırakan Ten Hag'ı eleştirmişti. Ronaldo'nun bu açıklamaları sonrası Ten Hag ve Ronaldo ilişkisi tamamen koptu.

2023-24 sezonunda ise Sancho disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İngiliz kanat oyuncusu daha sonra sosyal medyada Ten Hag'a sert eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine Ten Hag, özür dileyene kadar Sancho'nun kadroya alınmayacağını dile getirdi.

  • alan brazil
  • erik ten hag
  • man utd

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.