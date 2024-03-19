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Spor

Alan Shearer'dan Zaniolo'ya övgüler!

Aston Villa'ya Premier Lig'de oynanan West Ham United maçında bir puanı kazandıran golü atan Nicolo Zaniolo, İngiliz efsane Alan Shearer tarafından övgüyle söz edildi.

19 Mart 2024 Salı 16:25 - Güncelleme:
Alan Shearer'dan Zaniolo'ya övgüler!
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İngiliz efsane Alan Shearer, Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo'nun West Ham United karşılaşmasındaki futbolundan övgüyle bahsetti.

"MÜKEMMEL ETKİ YARATTI"

Zaniolo'yu kendisinin Premier Lig'deki ilk 11'ine dahil eden Shearer, İtalyan yıldız için, "Unai Emery tarafından oyuna alındığında mükemmel bir etki yarattı. Aston Villa için ilk dört yarışında hayati önem taşıyabilecek bir gol attı" ifadelerini kullandı.

Aston Villa'nın West Ham United ile oynadığı maça yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada oyuna dahil olmuş ve 79. dakikada fileleri havalandırmıştı.

Aston Villa'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Zaniolo, İngiliz ekibinde toplamda üçüncü golünü kaydetti.

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