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Alan'da mutlu son

G.Saray İkinci Başkanı, Dubai’de Guangzhou ile son defa masaya oturarak işi bitirecek. Bonservisine 3 milyon euro ödenecek Alan en geç cuma günü sözleşme imzalayacak.

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GALATASARAY’DA yılan hikayesine dönen Alan Carvalho transferi nihayet sonuçlanıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Brezilyalı forvet için 1 aydır devam eden pazarlıklara son noktayı koymak amacıyla Çin ekibinin kamp yaptığı Dubai’ye uçtu. Albayrak, Guangzohu Evegrande kulübü yöneticileri ile masaya oturup, transferi bitirecek. 
 
7 NUMARALI FORMAYI GİYECEK 
 
Cim-Bom’un bonservisi için Guangzohu’ya 3 milyon euro ödeyeceği 29 yaşındaki Brezilyalı golcünün en geç cuma günü Türkiye’ye gelerek sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Kariyerinde 3 lig, 3 kupa gol krallığı bulunan Alan Carvalho, tam 10 kez de hat-trick yaptı. Çin’de rakibine yaptığı sert hareket yüzünden 8 maç ceza alan Sambacı’nın Galatasaray’da satılan Rodrigues’ten boşalan 7 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. 
 
TETTEH OLMAZSA PENARANDA 
 
G.Saray, Alan’ın yanı sıra ikinci forvet için de Sparta Prag’dan Benjamin Tetteh için girişimlerini sürdürüyor. Yönetimin 21 yaşındaki Ganalı forvetin bonservisi için Çekya kulübü ile 7.5 milyon euroya el sıkıştığı ifade ediliyor. Tetteh’te pürüz çıkması durumunda rota Watford’un 21’lik Kolombiyalı forveti Adalberto Penaranda’ya çevirilecek. Bu arada Eren Derdiyok’a Guangzhou’nun talip olduğu iddia edildi.

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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