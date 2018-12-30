Alan'dan Galatasaray resti!
Sambacı, “Galatasaray ile anlaştım. Artık Çin’de kalmak istemiyorum. Transfere izin vermezseniz, maaşımı boşuna ödersiniz” dedi.
GALATASARAY’IN golcü adayları arasında ilk sırada yer alan Alan Carvalho transferin gerçekleşmesi için gemileri yaktı. Guanghzou Evergrande yönetimine rest çeken Brezilyalı forvetin, “Artık burada kalmak istemiyorum. Transferime izin vermezseniz, benden faydalanamazsınız, boşuna para ödersiniz” dediği öğrenildi.
7 OCAK’A KADAR BİZİ BEKLE
Çinli yöneticiler ise daha önce konuyu FIFA’ya taşıma kararı alırken, bundan vazgeçtikleri ve “7 Ocak’a kadar bekle. Bir golcü transfer edeceğiz. Transfer gerçekleşirse sana izin veririz” dedi. Alan Carvalho’nun bu nedenle şimdilik beklemeye geçtiği ve Galatasaray’a bu haberi ilettiği öğrenildi. Çin kulübünün FIFA konusunu ise tamamen kapatmadığı kaydedildi.
3.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Galatasaray, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planladı- ğı Alan’a yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. 29 yaşındaki oyuncu 3 sezondur Ghangzhou Evergrande formasını giyiyor. Sambacı son sezonunda Çin Ligi’nde 22 maçta görev alırken 19 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyarak 27 gole doğrudan katkı sağladı.
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