Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'ne yükseldi

Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 1. Lig final grubunda Saint Joseph'i 3-0'lık skorla geçti ve 2'de 2 yaparak Efeler Ligi'ne yükseldi. Ankara'da oynanan maçta takımı yalnız bırakmayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel mücadeleyi tribünden takip etti ve takımın coşkusuna ortak oldu.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Rest Property Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Erkek Voleybolunun en üst ligi olan Efeler Ligi'ne yükseldi. 1. Lig'i ilk dört içerisinde bitirerek Final Grubuna kalan potanın efeleri, final grubunda ilk maçını dün Milas Belediyespor karşısında 3-0'lık skorla kazanmıştı. Ankara'da oynanan mücadelelerin ikincisinde bugün Saint Joseph ile karşı karşıya gelen Alanya Belediyespor, yine 3-0'lık skor alarak 2'de 2 yaptı. Puanını 6'ya çıkaran Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı son maç öncesi Efeler Ligi'ne çıkmayı garantiledi ve tarihi bir başarıya imza attı.

"Sizlere inandik, sizlere güvendik"

Takıma destek olmak için Ankara'ya giden Başkan Yücel, mücadeleyi tribünden takip ederek takıma destek verdi. Erkek Voleybol Takımının en üst klasmana yükselmesinde büyük rol oynayan ve sezon boyunca takımı bir an olsun yalnız bırakmayan Başkan Yücel, maç sonrası sahaya girerek takımın coşkusuna ortak oldu. Tarihi zafer sonrası takıma kısa bir konuşma yapan Başkan Yücel, "Arkadaşlar en son görüşmemizden önce her zaman söylemiştim; Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Gönlümüzde dualarımızda sizinleydi. Bugün Alanya halkının da duaları sizinleydi. Allah razı olsun, bizlere bu gururu yaşattınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gelecek sezon da inşallah daha güzel başarılara imza atacağız" dedi.