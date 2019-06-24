Alanya Ozan’ı yine istiyor
SERGEN Yalçın’la yollarını ayırıp takımın başına Erol Bulut’u getiren Alanyaspor, Ozan Tufan için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı.
- Star Spor
Turuncu-Yeşilliler’in hocası Bulut, “Efecan’ı bırakmayı düşünmüyoruz. Ozan’ı da tekrar kiralamak istiyoruz” şeklinde konuştu.
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