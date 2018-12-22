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Alanyaspor - Başakşehir (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de 34 puanla açık ara liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, ilk yarının son sınavında Aytemiz Alanyaspor'un konuğu...

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İLK 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Nsakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Sackey, Taha, Villafanez, Efecan, Fernandes, Bobo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:  Mert, Caiçara, Mahmut, da Costa, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

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