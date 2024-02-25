İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alanyaspor, 1 puanı 90+5'te kurtardı!

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

25 Şubat 2024 Pazar 18:04 - Güncelleme:
Alanyaspor, 1 puanı 90+5'te kurtardı!
ABONE OL

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük, 24. dakikada Valentin Eysseric ile öne geçti. Alanyaspor, bu gole uzatma dakikalarında penaltıdan Ahmed Hassan ile cevap verdi.

Fatih Karagümrük, 33. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 29, Alanyaspor 30 puana yükseldi.

Fatih Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.