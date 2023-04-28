Alanyaspor 3 puanı 1 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile ilk maçına çıkan Alanyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Hassan attı.

Alanyaspor, bu galibiyetin ardından 38 puana yükseldi. Ümraniyespor, 23 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, sahasında Sivaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

26. dakikada orta sahadan başlayan Ümraniyespor atağında Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Umut Nayır'ın vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.

38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Cavaleiro'nun ortasında Leroy Fer'in uzanarak vurduğu şut az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Leroy Fer'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Cavalerio, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisinden yaptığı sert vuruşu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

58. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunu Furkan Bayır direk dibinde çizgiden çıkarttı.

61. dakikada gelişen Ümraniyespor kontratağında rakiplerinden sıyrılan Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Kayode'nin vuruşu direkten döndü.

78. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen topta Geraldo'nun vuruşunu Yusuf Özdemir çizgiden çıkarttı. Dönen topu kontrol eden Kayode'nin vuruşunu bir kez daha Yusuf Özdemir çizgiden çıkarmayı başardı.

84. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişen vuran Zinedine Ferhat'ın şutunu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

Müsabaka Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Çimen

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Candeias (Dk. 67 Pereira), Leroy Fer, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 71 Oğuz Aydın), Cavaleiro (Dk. 79 Zinedine Ferhat), Ahmed Hassan (Dk. 79 Koulouris)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar (Dk. 84 Lenjani), Serkan Göksu, Sackey (Dk. 84 Oğuz Gürbulak), Mrsic (Dk. 46 Onur Ayık), Kayode (90+1 Mustafa Eser), Sekidika (Dk. 71 Geraldo), Umut Nayır

Gol: Dk. 5 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mrsic, Dk. 36 Serkan Göksu (HangiKredi Ümraniyespor)