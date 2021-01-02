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Spor

Alanyaspor - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 16. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 16:00 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 16:22
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Bahçeşehir Okulları Stadyumu'da saat 16.00'da başlayan Alanyaspor - Başakşehir maçını Mete Kalkavan yönetiyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli.

ALANYASPOR: 1 - BAŞAKŞEHİR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Ve maç başladı...

5. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün Alanyaspor ceza sahasına ortasında Tzavellas topu uzaklaştırdı.

7. dakikada Bakasetas'ın Başakşehir ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Boşta kalan topa Davidson vurdu ancak top auta gitti.

9. dakikada Visca sol çaprazdan ceza sahasına girerken pasını İrcan Can'a verdi. İrfan Can'ın sert şutu az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Davidson'un pasıyla sol çaprazdan Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Bareiro'nun vuruşunda kaleci Volkan topu kurtardı.

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