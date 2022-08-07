Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Andrea Pirlo'nun takımı VavaCars Fatih Karagümrük ile Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aytemiz Alanyaspor, 4-2'lik skorla kazandı.

Alanyaspor, mücadelenin 28. dakikasında Wilson Eduardo ile 1-0 öne geçti. Akdeniz ekibi, 28. dakikada Efkan Bekiroğlu ile durumu 2-0 getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Fatih Karagümrük'te Fabio Borini, Mbaye Diagne'nin pasında 55. dakikada farkı bire indirdi. Alanyaspor'da Wilson Eduardo, 70. dakikada kendisinin 2, takımının 3. golünü attı ve durumu 3-1'e getirdi. Fatih Karagümrük, bu gole hemen cevap verdi, 72. dakikada kullanılan kornerde arka direkte Davide Biraschi skoru 3-2 yaptı. Karşılaşmanın son golü Erencan Yardımcı'dan geldi. Genç futbolcu, uzatma anlarında takımını 4-2 öne taşıdı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve Aytemiz Alanyaspor sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, ligin ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırırken, Fatih Karagümrük sezona puansız başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Fatih Karagümrük, ise 2. haftayı bay geçtikten sonra 3. haftada Beşiktaş ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren Efecan Karaca kaleciyle karşı karşıya olmasına rağmen meşin yuvarlağı soldan gelen Eduardo'ya çıkardı. Eduardo rahat bir vuruşla pozisyonu gole çevirdi: 1-0.

28. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Savunmadan hızlı çıkan Alanyaspor'da, Efecan Karaca'nın ara pasıyla Efkan Bekiroğlu savunmanın arkasına kaçarak topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan, Viviano'yu çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

39. dakikada sağdan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Borini ceza sahası içinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)