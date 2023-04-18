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Spor

Alanyaspor-Galatasaray mücadelesinin VAR'ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'İn 30. haftasında oynanacak olan Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu.

IHA18 Nisan 2023 Salı 13:34 - Güncelleme:
Alanyaspor-Galatasaray mücadelesinin VAR'ı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam oynanacak Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, bu akşam Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da Tugay Kaan Numanoğlu ve Süleyman Özay eşlik edecek.

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