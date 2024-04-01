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Spor

Alanyaspor, Gaziantep FK maçına hazır!

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Alanyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA1 Nisan 2024 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
Alanyaspor, Gaziantep FK maçına hazır!
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Antalya temsilcisi, bu müsabakanın hazırlıklarını bugün yapılan idmanla tamamladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve sprint çalışmasıyla sona erdi.

Gaziantep FK ile Alanyaspor karşılaşması yarın saat 20.30'da başlayacak.

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