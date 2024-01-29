Alanyaspor, iki hafta üst üste İstanbul deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 12'nci sırada yer alan Alanyaspor, bu sonuçla puanını ise 27'ye yükseltti. Turuncu-yeşilli takım, ligde önümüzdeki iki hafta İstanbul deplasmanında mücadele edecek.

Fatih Tekke'nin öğrencileri 24. hafta müsabakasında 4 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Güney ekibi, 25. haftada ise 11 Şubat Pazar günü zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İki haftalık İstanbul deplasmanının ardından Alanyaspor, 26'ncı hafta mücadelesinde ise sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.