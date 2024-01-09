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Spor

Alanyaspor ile Ankaragücü yenişemedi!

Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Alanyaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

9 Ocak 2024 Salı 19:20 - Güncelleme:
Alanyaspor ile Ankaragücü yenişemedi!
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Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Alanyaspor, 48. dakikada Jure Balkovec ile öne geçti. MKE Ankaragücü bu gole, 68. dakikada Uros Radakovic ile karşılık verdi.

MKE Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu 43. dakikada, Alanyaspor'da Leroy Fer ise 59. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Alanya'daki maçta ikinci yarıda etkili olan yağmur dikkat çekti. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, 75. dakikada oyunu durdurdu ve topun sekip sekmediğini kontrol etti. Hakem Tonusluoğlu, iki tarafın da görüşlerini aldıktan sonra maçın devam etmesini istedi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 22, MKE Ankaragücü 21 puana yükseldi.

Alanyaspor, ligde bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek. Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

  • SüperLig16
  • Alanyaspor-MKE
  • futbol

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