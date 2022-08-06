Alanyaspor, Karagümrük'e hazır

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın saat 19.15'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.