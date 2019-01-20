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Alanyaspor konuk ettiği Sivasspor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

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Alanyaspor, 90 dakika sonunda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Djalma Campos ve 45. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Alanyaspor Süper Lig'de puanını 21'e çıkarırken, Sivasspor 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor ise bir sonraki hafta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

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