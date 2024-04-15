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Spor

Alanyaspor: Kurallar herkese farklı işliyor

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray mağlubiyetinin ardından hakeme tepki gösterdi.

15 Nisan 2024 Pazartesi 22:59 - Güncelleme:
Alanyaspor: Kurallar herkese farklı işliyor
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Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Orhan Çıkırıkçı, takımın teknik direktörü Fatih Tekke'ye gösterilen kırmızı karta tepki gösterdi.

İşte Orhan Çıkırıkçı'un sözleri;

"Bir takımın hocasını böyle kolay dışarı atmak, cezalandırmak... Bütün hocalar aynı şekilde müdahale ediyor. Kenarda yan hakeme... Ofsayt pozisyonu geldi taç oldu yine devam ettirdi. Demek kurallar herkese farklı işliyor! Çok dengesiz oldu. Hocamızın atılması oyunu etkiledi."

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