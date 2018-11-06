Alanyaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.
Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.
Alanyaspor resmi açıklama yaptı
Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Sayın Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve 2'nci Başkanımız Kamil Köseoğlu, sayın Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip, kariyerlerinde başarılar diledi.
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