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Alanyaspor sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti

Süper Lig'de Sergen Yalçın ile ilk maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'u 5-0 yenerek 5 maç sonra galibiyetle tanıştı.

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Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilk maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'u 5-0 yenerek 5 maçın ardından kazandı.

Ligde 5 maçtır gol atamayan Alanyaspor, Kayserispor karşısında galibiyete 5 golle uzanırken farklı galibiyeti getiren goller 74 ve 79'da Papis Cisse, 45+6'da Djalma, 60. dakikada Efe Can Karaca ve 82. dakikada Junior Fernandes'ten geldi.

Sergen Yalçın ile iyi başlayan Aytemiz Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükseltti ve 11. sıraya çıktı. Son 3 maçta 11 gol yiyen Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

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