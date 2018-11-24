Alanyaspor sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti
Süper Lig'de Sergen Yalçın ile ilk maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'u 5-0 yenerek 5 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilk maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'u 5-0 yenerek 5 maçın ardından kazandı.
Ligde 5 maçtır gol atamayan Alanyaspor, Kayserispor karşısında galibiyete 5 golle uzanırken farklı galibiyeti getiren goller 74 ve 79'da Papis Cisse, 45+6'da Djalma, 60. dakikada Efe Can Karaca ve 82. dakikada Junior Fernandes'ten geldi.
Sergen Yalçın ile iyi başlayan Aytemiz Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükseltti ve 11. sıraya çıktı. Son 3 maçta 11 gol yiyen Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada kaldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
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