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Spor

Alanyaspor, Sivas'ta 3 puanı kaptı!

Alanyaspor Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda konuk olduğu Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek ligde derin bir nefes aldı.

9 Mart 2024 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
Alanyaspor, Sivas'ta 3 puanı kaptı!
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Süper Lig'de 29. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ahmed Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Sivasspor'un tek golü 64. dakikada Rey Manaj'dan geldi. 27 yaşındaki arnavut golcü Rey Manaj, 25. lig maçında 15. golüne ulaştı.

Ligde Trabzonspor'un ardından Sivasspor'u da mağlup eden Alanyaspor puanını 36'ya yükseltti.

Altı hafta sonra kaybeden Sivasspor, 38 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Murat Paluli'den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı.

41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasında altı pas içerisindeki Hassan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

65. dakikada ceza yayının içinden Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

70. dakikada Fer'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

79. dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatasında topu kazanan Oğuz Aydın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

E.Y Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Kvet dk. 87), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Queensy Menig dk. 65), Charisis, Caktas (İbrahim Akdağ dk.75), Emrah Başaran (N'jie dk. 65), Koita (Hakan Arslan dk. 75), Manaj

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Novais dk. 83), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Eduardo dk. 75), Yusuf Özdemir (Lima dk. 83), Hassan (Sisto dk. 80)

Goller: Manaj (dk. 64) (Sivasspor), Hassan (dk. 49) Oğuz Aydın (dk. 79) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Caktas, Koita, Manaj (Sivasspor), Balkovec, Aliti (Alanyaspor)

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