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Spor

Alanyaspor, Süper Lig'de galibiyeti hatırladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u 3-1 yenen Alanyaspor, 6 hafta sonra kazanarak galibiyeti hatırladı.

IHA5 Mart 2024 Salı 14:53 - Güncelleme:
Alanyaspor, Süper Lig'de galibiyeti hatırladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek ligde 6 maç sonra galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Alanya ekibi bu galibiyetle ligdeki puanını 33'e yükseltirken haftayı averajla 13. sırada tamamladı. Alanyaspor, Trabzonspor maçına kadar ligde son 6 haftada 5 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Güney ekibi, ligde son olarak 21. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmişti. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin öğrencileri, Trabzonspor'u mağlup ederek ligde 6 maç aranın ardından galibiyet hasretini bitirdi.

Alanyaspor, ligin 29. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

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