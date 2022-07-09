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Spor

Alanyaspor Tayfur Bingöl için 2 milyon avro istiyor

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl için Alanyaspor'un 2 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Sabah9 Temmuz 2022 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın sol bek için listesine aldığı isimlerden olan Tayfur Bingöl konusunda Alanyaspor'un bonservis inadı devam ediyor.

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29 yaşındaki oyuncunun 'Gitmek istiyorum' diyerek kulübüne yaptığı ayrılık talebi reddedilirken; Güney temsilcisi 2 milyon avro bonserviste ısrarcı.

Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyen Tayfur Bingöl, devre arasında sözleşme yenilemiş ve 2025'e kadar Akdeniz ekibine imza atmıştı. İmza töreninde Tayfur, 'Tek hayalim Alanyaspor futbolcusu olarak Beşiktaş'ta transfer olabilmek' demesi dikkat çekmişti.

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