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Spor

Alanyaspor-Trabzonspor maçının biletleri satışta

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Alanyaspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.

IHA28 Şubat 2024 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
Alanyaspor-Trabzonspor maçının biletleri satışta
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'un sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya ekibinin oynayacağı bu mücadelenin biletleri internet sitesinden satışa sunuldu.

Alanyaspor - Trabzonspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

"Maraton Tribünü: 400 TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası: 200 TL, Misafir Tribünü: 260 TL."

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