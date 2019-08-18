Alanyaspor üç puanla başladı
Süper Lig'de ilk haftada Kayserispor, Alanyaspor'u konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 86'yı gösterdiğinde sahneye Papiss Cisse çıktı ve Alanyaspor'u öne geçirdi. Kayserispor'dan Pedro Henrique'nin 90+1. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ligin ikinci haftasında Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
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