Alanyaspor üç puanla başladı

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde sahneye Papiss Cisse çıktı ve Alanyaspor'u öne geçirdi. Kayserispor'dan Pedro Henrique'nin 90+1. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligin ikinci haftasında Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.