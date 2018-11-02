Alanyaspor, Vagner Love satışından alacaklarını tahsil edemediği için Beşiktaş'ı mahkemeye verdi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı golcü Vagner Love için gelen çekin karşılıksız çıktığını ve siyah beyazlılar için hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

İşte resmi açıklama...

"Kulübümüz, futbolcu Vagner Silva De Souza'nın satışından kaynaklı geciken ödemelerin ikinci kez yapılandırılmasına rağmen, düzenlenen çekin de karşılıksız çıkması nedeniyle Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. hakkında hukuki işlem başlatmıştır."