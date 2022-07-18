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Spor

Alanyaspor, Zinedine Ferhat'ın peşinde

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un son olarak Nimes'te forma giyen Zinedine Ferhat'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
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Alanyaspor , gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Alanyaspor, en son Nimes forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki Cezayirli futbolcu Zinedine Ferhat'ı kadrosuna katmak istiyor.

Montpellier, Saint-Étienne ve Celtic gibi Avrupa ekiplerinin de ilgilendiği futbolcunun, önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibine imza atmasının beklendiği de iddialar arasında yer aldı.

FRANCESCO FARİOLİ ONAYI VERDİ

Haberin detaylarında ise Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli'nin, Zinedine Ferhat'ın profilinin takımın felsefesine uyacağını düşündüğü de belirtildi.

2019 yılından bu yana Nimes forması giyen Zinedine Ferhat, geçtiğimiz sezon Ligue 2'de 14 maçta forma giymişti.

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