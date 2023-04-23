Alanyaspor'da Ümraniyespor maçı mesaisi devam ediyor

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Cuma günü evinde HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, dar alanda taktik çalışması yaptı.



ALANYASPOR'UN SÜPER LİG KARNESİ

Alanyaspor, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 29 maça çıktı. Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 32 puanla 13. sırada yer aldı.