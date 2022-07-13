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Spor

Alanyaspor'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde devam etti.

IHA13 Temmuz 2022 Çarşamba 21:08 - Güncelleme:
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Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift idmanla kapattı.

Alanyaspor, Erciyes kampının ikinci gününde çalışmalarına akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışması yapan yeşil-turunculu ekip, taktik çalışmalar ile antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor kamp çalışmalarını yarın sabah yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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