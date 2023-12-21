İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1625
  • EURO
    32,1684
  • ALTIN
    1916.86
  • BIST100
    7764.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyasporlu futbolculardan galibiyet yorumu
Spor

Alanyasporlu futbolculardan galibiyet yorumu

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Alanyaspor'da futbolculardan Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir ve Nicolas Janvier, mücadeleyi değerlendirdi.

21 Aralık 2023 Perşembe 22:34 - Güncelleme:
Alanyasporlu futbolculardan galibiyet yorumu
ABONE OL

Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından konuk ekibin futbolcuları galibiyeti değerlendirdi.

Oğuz Aydın yaptığı açıklamada, "Bugün harbiden çok inandık. Takım olarak sahaya ruh koyduk. Sonucunda çok güzel bir galibiyet aldık. Fatih Tekke hoca inanılmaz bir özgüven veriyor bizlere. Bu takım daha iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.

Yusuf Özdemir ise "Daha önce birkaç maç kenarda oynamıştım. Genelde hocalarım beni sol kanat bek veya sol bek olarak şans veriyorlar. Fatih Hocam nerede şans verirse kendimi orada ispatlamaya çalışacağım. Fatih Hocamızın bize verdiği her şeyi sahaya iyi yansıttık. Karşılığında da 3 gol attık." şeklinde konuştu.

Nicolas Janvier de, "Ligde ilk golümü attım. İyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadık. Disiplinli ve iyi çalışıyoruz. İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarının 10-15 dakikası istediğimizi yapamadık ama oyuncu değişiklikleri golleri getirdi. Umarım bu şekilde kazanmaya devam edeceğiz. Biz Alanyaspor olarak kalitemizin farkındayız. Şimdiye kadar daha çok maç kazanabilirdik, sadece şanssızdık. Çok iyi çalışıyoruz. Umarım kazanmaya devam ederiz." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.