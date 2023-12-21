Alanyasporlu futbolculardan galibiyet yorumu

Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından konuk ekibin futbolcuları galibiyeti değerlendirdi.

Oğuz Aydın yaptığı açıklamada, "Bugün harbiden çok inandık. Takım olarak sahaya ruh koyduk. Sonucunda çok güzel bir galibiyet aldık. Fatih Tekke hoca inanılmaz bir özgüven veriyor bizlere. Bu takım daha iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.

Yusuf Özdemir ise "Daha önce birkaç maç kenarda oynamıştım. Genelde hocalarım beni sol kanat bek veya sol bek olarak şans veriyorlar. Fatih Hocam nerede şans verirse kendimi orada ispatlamaya çalışacağım. Fatih Hocamızın bize verdiği her şeyi sahaya iyi yansıttık. Karşılığında da 3 gol attık." şeklinde konuştu.

Nicolas Janvier de, "Ligde ilk golümü attım. İyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadık. Disiplinli ve iyi çalışıyoruz. İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarının 10-15 dakikası istediğimizi yapamadık ama oyuncu değişiklikleri golleri getirdi. Umarım bu şekilde kazanmaya devam edeceğiz. Biz Alanyaspor olarak kalitemizin farkındayız. Şimdiye kadar daha çok maç kazanabilirdik, sadece şanssızdık. Çok iyi çalışıyoruz. Umarım kazanmaya devam ederiz." açıklamasını yaptı.