Albert Riera için tokat iddiası!

Ligue 2'de Bordeaux ile Saint Etienne karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Albert Riera'nın takımı 2-1 kaybetti.

Maçın ardından soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşadığı aktarılırken, Bordeaux'un teknik direktörü Albert Riera'nın rakip takım oyuncusuna tokat attığı iddia edildi.

Bordeaux Kulübü, resmi stesinden yaptığı açıklamada, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

KULÜPTEN YALANLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bordeaux, Saint-Etienne maçının ardından sosyal medyada dolaşan bilgi kirliğini düzeltmek istiyor. Maçtan sonra soyunma odasının girişinde küçük bir izdiham yaşandı ve teknik direktörümüz buna sadece tepki gösterdi. Hem hakemler hem de gözlemciler rapor tutma gereği duymadılar." ifadeleri kullanıldı.

ALBERT RIERA KİMDİR?

Albert Riera, bir dönem Galatasaray forması giymişti. Aynı zamanda Fatih Terim'in de yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Olimpija, NK Celje takımlarında da teknik direktörlük yapan İspanyol çalıştırıcının Bordeaux ile sözleşmesi 2025'te sona erecek.